Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zidane apontado como novo treinador do Real Madrid

Solari vai ser demitido pelo presidente Florentino Pérez.

14:46

Zinedine Zidane está muito perto de regressar ao comando técnico do Real Madrid, segundo avança a imprensa espanhola.



Florentino Pérez vai reunir pelas 17h00 com a restante direção, onde deverá anunciar o nome do novo técnico. A notícia foi avançada no programa 'Jugones, da estação televisiva La Sexta.



O francês tinha abandonado o clube espanhol após conquistar três troféus da Liga dos Campeões em épocas consecutivas.



Passaram pelo comando do Real Madrid esta época Julen Lopetegui e Santiago Solari.