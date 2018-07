Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zidane convence Ronaldo a ir para Turim

Antigo jogador do clube italiano e ex–técnico dos merengues poderá ter sido decisivo na escolha do capitão da seleção nacional.

Por Secundino Cunha | 01:30

O ex-treinador do Real Madrid, Zinedine Zidade, terá sido decisivo na opção de Ronaldo pela Juventus, apurou o CM. Para além de se tratar de um clube ganhador, de estar disposto a pagar 100 milhões de euros ao Real Madrid e 120 milhões ao craque português por um contrato de quatro temporadas e de a região alpina colher a opinião favorita da namorada, Georgina Rodriguez, o conselho amigo de Zidane terá tido um peso decisivo.



O antigo internacional francês vestiu a camisola da ‘Vechia Signora’ entre 1996 e 2001 e nunca escondeu ter ali vivido alguns dos mais belos momentos da sua extraordinária carreira. Acresce a isso as boas relações que Zidane mantém com os dirigentes do clube de Turim. Ao que o Correio da Manhã apurou, ‘Zizou’ terá dito ao seu craque, de 33 anos, que o melhor clube para este momento da carreira é mesmo a Juve.



A questão ainda não está fechada e, ontem mesmo, o presidente do Real Madrid, Florentino Perez, terá feito saber que só deixa sair Ronaldo por 150 milhões. O objetivo do líder dos merengues será o de fazer subir a parada até aos 120 milhões, uma vez que ele sabe que é "muito reduzida" a possibilidade de CR7 ficar.



Mas em Turim já não se fala de outra coisa. Os adeptos manifestam uma imensa vontade de contar com o melhor do mundo. "Há muitos anos que ganhamos tudo em Itália, mas falhamos sempre na Champions. Com Cristiano, estou convencido que chegaremos lá", disse Carlo Tardini, sócio da Juve há mais de três décadas. Estes dias as ações do clube valorizaram mais de 8%, quase 200 milhões de euros, e o presidente, Andreia Allegro, não tem escondido a vontade de contratar CR7.



Marca CR7 vale 186 milhões de euros

A marca ‘Cristiano Ronaldo’ está avaliada entre 171 e 186 milhões de euros, de acordo com um estudo universitário da Pós-Graduação em Gestão e Marketing Desportivo do INDEG–ISCTE. No valor, atualizado este ano, é considerado que o jogador termina a carreira aos 39 anos, mas continua a explorar a marca até aos 60 anos.



Os valores previstos, obtidos em patrocínios e publicidade, foram atualizados à taxa de 6,3% (considerando a taxa alemã de 0,3% e um prémio de risco de 6%), uma vez que a marca é um negócio de escala mundial, e à taxa de 9,78% (taxa da dívida portuguesa, acrescida de um prémio de risco de 8%).



Em 2014, já tinha sido feito um estudo, que apresentava valores inferiores. Para justificar o crescimento da marca CR7 foram considerados três fatores: o crescimento do mercado internacional, com destaque para o asiático, sobretudo a China; a prestação da seleção nacional, campeã da Europa, e do Real Madrid com a conquista das últimas três Ligas dos Campeões, equipas que o avançado português representa; e a distinção de Cristiano Ronaldo, como melhor jogador do Mundo, nos últimos anos.



José Mourinho tenta regresso do avançado

O Man. United, orientado por José Mourinho, também está na corrida pela contratação de Cristiano Ronaldo, segundo o jornal inglês ‘The Sun’. Os ‘red devils’ estão dispostos a igualar a proposta salarial da Juventus - 30 milhões por ano - para garantir que o avançado português regresse a Inglaterra.



Juventus justifica rumores

A Juventus foi obrigada a justificar a possível contratação de Cristiano Ronaldo pelo regulador italiano - equivalente à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em Portugal - através de um comunicado. "Durante o defeso, a sociedade desportiva irá avaliar as várias oportunidades de mercado e na concretização das mesmas proporcionará a informação adequada, segundo os términos da lei", pode ler-se na explicação do clube italiano.



U2 acharam casa muito cara

A Villa Strada San Vito apontada como o futuro lar de Cristiano Ronaldo, em Turim, já esteve na mira dos U2, quando estes foram tocar àquela cidade italiana, em 2016. Na altura, a banda ponderou instalar-se na bela mansão durante seis dias, mas acabou por recusar quando soube que teria de pagar 40 mil euros por dia (num total de 240 mil euros). Não se sabe, contudo, se este será o valor que Ronaldo irá desembolsar pelo palacete, onde já moraram Zinedine Zidane e Fabio Cannavaro.



PORMENORES

Ronaldo em reality show

A ‘Variety’ avançou ontem que o Facebook está em negociações com Cristiano Ronaldo para duas séries exclusivas. Além da série dramática sobre um grupo de raparigas futebolistas, o internacional português poderá ter direito ao seu reality show e a um contrato no valor de 10 milhões de euros.



Descanso na Grécia

Ontem nas redes sociais era avançada a informação de que Cristiano Ronaldo estará de férias em Costa Navarino, na Grécia. O craque terá chegado de helicóptero e ficado alojado num dos resorts de luxo da região, bem longe dos outros hóspedes.



Casamento à vista

Antes, a imprensa espanhola tinha avançado que os planos do casal para casar estavam parados, por causa do Mundial na Rússia, mas agora nada impede Ronaldo de trocar alianças ainda este verão.