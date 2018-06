Zidane descansa em família em Ibiza

Treinador francês revela que Real Madrid necessita de outra “metodologia de trabalho”.

Depois de vencer a Taça dos Campeões com o Real Madrid, Zidane anunciou que ia deixar a equipa e deu então início às suas férias em Ibiza acompanhado pela mulher, Véronique, e pelos filhos: Enzo, Luca, Theo e Elyaz.



Enzo, de 23 anos joga no FC Lausanne; Luca é guarda-redes no Real Madrid e Theo estreou-se com a equipa francesa do seu escalão no final de maio. Dos 4 filhos, Elyaz é o único que ainda não está ligado ao futebol por ser muito novo. Tem apenas 12 anos.



