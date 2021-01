Treinador do Real Madrid Zidane testa positivo à Covid-19

Não está nada fácil a vida de Zinedine Zidane. Para lá da fase negativa do Real Madrid, agravada pelo adeus à Taça do Rei aos pés do Alcoyano, o técnico francês soube esta sexta-feira que testou positivo à Covid-19. Desta forma, Zidane não poderá estar no banco merengue para o jogo com o Alavés, este sábado.Refira-se que já este mês Zidane tinha sido obrigado a ficar em isolamento profilático após contacto com uma pessoa infetada. Acabaria por ter um teste negativo que lhe permitiu voltar ao trabalho, mas agora vai mesmo ter de ficar de fora.Em atualização