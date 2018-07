Özil dá autógrafo a árbitro minutos antes da partida

Jogador fez a assinatura num cartão amarelo, antes do apito inicial contra o Paris Saint-Germain.

Mesut Özil, jogador do Arsenal, defrontou no passado sábado o Paris Saint-Germain mas momentos antes do jogo começar teve um pedido insólito. O jogador foi abordado pelo árbitro para que lhe desse um autógrafo, e acabou por fazer a assinatura num cartão amarelo cedido pelo juiz da partida.

O momento foi registado em vídeo e partilhado nas redes sociais. Ainda no túnel de acesso ao relvado o internacional alemão não recusou o pedido do árbitro.

The referee has Mesut Ozil signing his yellow card

pic.twitter.com/stDMI6qvWV

— FootballMedia (@FootbaIIMedia) July 28, 2018

O Arsenal acabou por golear o Paris Saint-Germain por 5-1, no jogo para a Internacional Champions Cup, em Singapura. Tendo sido Mesut Özil a inaugurar o marcador aos 13 minutos da partida.