Zivkovic já vale 30 milhões de euros

Águias estabelecem preço do sérvio com base nas últimas exibições .Dirigentes querem segurá-lo até ao Mundial.

Por António M. Pereira | 08:43

O Benfica já estabeleceu um preço de venda para Zivkovic: 30 milhões de euros. O valor é justificado pelas notáveis exibições do sérvio recentemente, apurou o CM.



O jogador aproveitou da melhor forma a lesão de Krovinovic, que afasta o croata dos relvados até ao final da época. O azar de uns é a sorte de outros e Zivkovic conseguiu mesmo afirmar-se no onze inicial de Rui Vitória, numa posição em que nem estava habituado a jogar. O sérvio é extremo de natureza, mas tem jogado ao lado de Pizzi no meio-campo, face à ausência de Krovinovic.



O Benfica, embora já tenha fixado o preço de mercado de Zivkovic, não quer vender o jogador antes do Mundial. Os dirigentes do clube da Luz sabem que a juventude (21 anos), irreverência e versatilidade do sérvio podem valorizar ainda mais o seu passe.



Tudo isto aliado à presença quase certa do jogador no Mundial da Rússia. As prestações de Zivkovic não passaram despercebidas ao selecionador Mladen Krstajic, e o jogador faz parte do leque de opções para os particulares com Marrocos (22 de março) e Nigéria (26), sabe o CM.



Zivkovic vive um capítulo completamente diferente daquele que atravessou na primeira metade da época. Foi pouco utilizado e chegou mesmo a falar-se de um empréstimo ao Valência. Agora é titular indiscutível nas águias.