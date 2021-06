O perfil dos jogadores, equipa-tipo e a história: tudo sobre a Seleção Nacional que irá ao Euro'2020. 15:59

Um ano depois de a pandemia ter adiado a fase final, Portugal vai finalmente defender o seu estatuto de campeão europeu, conquistado em Paris, em 2016. Numa edição inédita, espalhada por 11 cidades-sede, a Seleção Nacional estará naquele que pode ser considerado o grupo da morte, com os dois últimos campeões mundiais, Alemanha e França, e a Hungria, que jogará em casa.



É, assim, perante inúmeras adversidades que Portugal entrará em ação no dia 15, comandada por Cristiano Ronaldo. O capitão tem ao seu lado um lote de jogadores consagrados mas também vários jovens a despontar no cenário europeu, que prometem renovar com sucesso esta seleção.



O estatuto de detentor do título obriga, quase por inerência, à candidatura ao 'bi', embora numa prova destas tudo possa acontecer. O grupo é complicado mas é também verdade que o terceiro lugar poderá dar apuramento. Os dados estão lançados e será com estes 26 jogadores que Fernando Santos irá novamente à conquista da Europa. Neste artigo, pode conhecer o perfil da equipa das quinas.





Como não poderia deixar de ser, Cristiano Ronaldo é a figura da Seleção Nacional. Aliás, é-o desde que Luís Figo se retirou em 2006. Aos 36 anos, continua a dar cartas no futebol mundial e tem agora a hipótese de se tornar no melhor marcador da história das fases finais dos Europeus - está empatado a 9 com Michel Platini.





Fernando Santos assumiu o cargo depois do Mundial'2014 e Portugal entrou na espiral de maior sucesso da sua história. É certo que o Mundial'2018 não correu de feição - eliminação nos oitavos-de-final aos pés do Uruguai - mas é nos Europeus que a Seleção costuma dar cartas...





Pote é a grande novidade na lista. O médio-ofensivo/extremo do Sporting, melhor marcador da Liga NOS, estreia-se assim em convocatórias da Seleção principal. Fernando Santos chamou também William Carvalho, apesar de o médio ter jogado pouco pelo Betis esta temporada. De resto, nota para o facto de o selecionador ter chamado apenas três centrais e três médios-defensivos. Clicando em cada jogador na imagem em baixo, terá acesso ao perfil individual.





Existem ainda algumas dúvidas relativamente ao onze que Fernando Santos irá apresentar na estreia, diante da Hungria. Desde logo Diogo Jota, que se lesionou a fechar a temporada e poderá não estar em condições para enfrentar os magiares. A defesa será o sector onde haverá menos dúvidas, com os cinco elementos em baixo apresentados como indiscutíveis. Na frente, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva terão a companhia de mais alguém... resta saber se o extremo do Liverpool ou, por exemplo, João Félix.





Portugal apenas se estreou em fases finais na sétima edição. Mas o arranque foi bastante auspicioso: chegada às meias-finais e derrota com a anfitriã e futura campeã França somente no prolongamento, de forma dramática. Depois, a partir de 1996, a Seleção marcou sempre presença em fases finais até hoje. Passou sempre a fase de grupos, foi quatro vezes às meias-finais e em duas delas chegou mesmo ao jogo de título, conquistando o troféu em 2016. Portugal é, por isso, dos melhores do ranking histórico dos Europeus!





Em baixo pode consultar todo o calendário do Euro'2020. Portugal está no grupo F e estreia-se dia 15 de junho, contra a Hungria, em Budapeste. No dia 19 enfrentará a Alemanha em Munique e a 23 a França, novamente em Budapeste.



Cristiano Ronaldo tomou de assalto a liderança das internacionalizações. Estreou-se em 2003 e desde então tem sido presença em praticamente todas as convocatórias. Está a 11 de igualar o recordista mundial, o egípcio Ahmed Hassan.