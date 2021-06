Fique a saber tudo sobre a formação laranja, que integra o Grupo C. 15:56

Depois de falhada a presença no Europeu de 2016 - algo que não acontecia desde 1996 -, a Holanda quererá entrar com tudo este ano e conquistar um lugar entre a elite do futebol europeu. A ausência de Van Dijk será notada, mas há qualidade que sobre em todos os setores para esta Holanda fazer um bom Campeonato da Europa. Depay chega em grande e poderá ser o fator determinante na caminhada da 'laranja mecânica'. Os seus adversários (Áustria, Ucrânia e Macedónia do Norte) não são presa fácil e para seguir em frente há que ultrapassá-los.





Terminou a temporada com 22 golos apontados em 40 jogos pelo Lyon, números muito interessantes para este virtuoso ala/extremo holandês, que ultimamente tem sido associado ao Barcelona. Memphis Depay será naturalmente a estrela da equipa por tudo aquilo que consegue oferecer à 'laranja mecânica' em termos de situações de perigo junto da defesa adversária. Tecnicista, veloz e forte fisicamente, o ala de 27 anos promete ser uma verdadeira dor de cabeça para os adversários holandeses neste Europeu.

Antigo defesa-central e lateral-esquerdo, Frank de Boer assumiu o comando técnico da seleção holandesa no dia 23 de setembro do último ano. Em nove jogos disputados, a 'laranja mecânica' registou quatro vitórias, três empates e duas derrotas (frente a México e Turquia), números que não deixaram tranquilos os adeptos. Veremos do que serão capazes num grupo com Áustria e Ucrânia, seleções que prometem dar luta pela qualificação. Macedónia do Norte será o 'outsider' deste Grupo C.

A ausência de Van Dijk é mesmo a grande novidade na convocatória da Holanda para este Europeu, que conta com dois estreantes (Cody Gakpo e Jurrien Timber) e cinco com menos de uma dezena de internacionalizações, são eles Teun Koopmeiners, Owen Wijndal, Ryan Gravenberch, Wout Weghorst e Donyell Malen.













Sem Van Dijk no centro da defesa, deverá ser De Ligt e Blind a dupla que servirá de 'muro' na última linha da equipa holandesa. De Jong e Depay são os homens nos quais os adversários centrarão grande parte das suas atenções, muito pela importância e qualidade que têm na manobra ofensiva desta equipa. Luuk de Jong procurá ser o goleador de serviço e a referência do ataque.













Ausente das últimas edições do Europeu - pelo meio alcançou a final da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo perdido para Portugal -, a Holanda está de volta no Euro'2020. O título em 1988 é o momento de maior brilhantismo desta seleção, que conta ainda com três terceiros lugares (1976, 2000 e 2004).



A Holanda arranca a sua fase de grupos no dia 13 de junho, frente à Ucrânia de Shevchenko. De seguida, a 'laranja mecânica' entra em campo no dia 17, com a Áustria e sela a participação nesta ronda frente a frente com a Macedónia do Norte, no dia 21.



São muitas as lendas holandesas que tornaram a seleção da Holanda uma equipa temível em qualquer estádio que entrasse. Entre os mais internacionais, ficam jogadores que celebraram muito durante a sua carreira, embora na carreira de clubes, como são os casos de Wesley Sneijder (134 internacionalizações), Edwin van der Sar (130) e Frank de Boer (130).



1. Wesley Sneijder (134)

2. Edwin van der Sar (130)

3. Frank de Boer (112)

4. Rafael van der Vaart (109)

5. Giovanni van Bronckhorst (106)

6. Dirk Kuyt (104)

7. Robin van Persie (102)

8. Phillip Cocu (101)

9. Arjen Robben (96)

A 'laranja mecânica' perdeu alguns dos grandes avançados da sua história. Entre os dez melhores marcadores da Holanda, destacam-se Robin van Persie, com 50 tentos, Klaas-Jan Huntelaar, com 42, e Patrick Kluivert, com 40. Dennis Bergkamp e Arjen Robben fecham o top-5, com 37 golos cada.



1. Robin van Persie (50)

2. Klaas-Jan Huntelaar (42)

3. Patrick Kluivert (40)

4. Dennis Bergkamp e Arjen Robben (37)

6. Faas Wilkes e Ruud van Nistelrooy (35)

8. Abe Lenstra e Johan Cruyff (33)

Nota: todos os dados presentes nesta página estão atualizados até dia 25 de maio de 2021.