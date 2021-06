Fique a saber tudo sobre a formação de Leste, que integra o Grupo C. 15:58

É a primeira vez que a Ucrânia se qualifica diretamente para um Europeu - as duas últimas presenças na fase de grupos foram alcançadas via organização do torneio (foi co-anfitrião em 2012) e playoff, em 2016. As expectativas estão em altas depois da excelente campanha na fase de qualificação - terminou na liderança do Grupo B, onde também estava Portugal, com 20 pontos (6V e 2E). Contudo, a fase de apuramento para o Mundial'2022 não está a correr da melhor forma. Até ao momento somam três empates frente ao Cazaquistão, Finlândia e França.





Eleito Futebolista do Ano na Ucrânia em quatro ocasiões (2013, 2014, 2015 e 2017), Andriy Yarmolenko vive no West Ham um dos períodos menos fulgorosos da carreira. Esta temporada, chegou a cumprir jogos pelas equipas sub-21 e sub-23 da formação inglesa, mesmo com... 31 anos. Pela equipa principal, disputou 21 partidas e marcou por três vezes.

Um dos melhores jogadores ucranianos de sempre, com um enorme legado quer a nível de clubes como na seleção. Andriy Shevchenko pendurou as botas com o registo de melhor marcador da história do seu país e desde 2016 que tem sido o timoneiro de uma Ucrânia que tornou-se cada vez mais respeitada dentro de campo.

É uma seleção composta por experiência, irreverência e muita qualidade – principalmente no ataque. Pyatov deverá ser o senhor e dono da baliza, com uma linha de quatro defesas à sua frente (Karavaev, Matviyenko, Kryvtsov e Mykolenko). O meio-campo será robusto, mas terá a criatividade de Zinchenko, que estará sempre disponível para tentar furar a ‘muralha adversária. Já quanto aos três homens da frente, não há muito mais a dizer. Yarmolenko e Yaremchuk são os verdadeiros homens-golo, com Marlos a fazer valer da sua qualidade técnica para servir os seus companheiros de serviço. É uma seleção composta por experiência, irreverência e muita qualidade – principalmente no ataque. Pyatov deverá ser o senhor e dono da baliza, com uma linha de quatro defesas à sua frente (Karavaev, Matviyenko, Kryvtsov e Mykolenko). O meio-campo será robusto, mas terá a criatividade de Zinchenko, que estará sempre disponível para tentar furar a ‘muralha adversária. Já quanto aos três homens da frente, não há muito mais a dizer. Yarmolenko e Yaremchuk são os verdadeiros homens-golo, com Marlos a fazer valer da sua qualidade técnica para servir os seus companheiros de serviço.













Esta será a terceira participação (consecutiva) dos ucranianos numa fase final de um Europeu, depois de nas duas anteriores não terem passado da fase de grupos. A melhor performance foi em 2012, no Europeu 'caseiro', onde conseguiram uma vitória e duas derrotas, ao contrário de 2016, onde acabaram 'varridos' - três derrotas, cinco golos sofridos e nenhum marcado.



A Ucrânia arranca esta fase de grupos no dia 13 de junho, frente à 'poderosa' Holanda, naquele que será um jogo de medir forças neste Grupo C. De seguida, os homens comandados por Shevchenko defrontam a Macedónia do Norte, no dia 17, e fecha as contas na fase de grupos diante da Áustria, no dia 21.



10. Andriy Voronin (74) São três os jogadores que constam entre o top-10 de jogadores com mais internacionalizações pela Ucrânia que ainda estão no ativo: Andriy Pyatov (96), Andriy Yarmolenko (92) e Yevhen Konoplyanka (86).1. Anatoliy Tymoshchuk (144)2. Andriy Shevchenko (111)3. Ruslan Rotan (100)4. Oleh Husyev (98)5. Andriy Pyatov (96)6. Andriy Yarmolenko e Oleksandr Shovkovskyi (92)8. Yevhen Konoplyanka (86)9. Serhiy Rebrov (75)10. Andriy Voronin (74)