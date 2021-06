O filho mais velho de Cristiano Ronaldo celebrou esta quinta-feira 11 anos e teve direito a declarações de amor de toda a família, sendo a mais especial a do pai. “Muitos parabéns, meu amor! És um orgulho para o Papá! 11 anos de muitas alegrias e sorrisos! Que lutes sempre pelos teus sonhos”, escreveu, num aniversário celebrado à distância devido aos compromissos com a Seleção.





Cristianinho é fruto de uma barriga de aluguer e nasceu nos Estados Unidos, de onde foi trazido, de jato privado, pela avó, Dolores. Na altura do nascimento, CR7 vivia um relacionamento recente com a modelo Irina Shayk, pelo que a notícia surpreendeu os fãs. “É com muita alegria que informo ter sido pai de um rapaz. Por acordo com a mãe, que prefere manter o anonimato, o meu filho ficará confiado à minha guarda exclusiva”, afirmou na altura.