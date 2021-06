Empate coloca croatas em sentido

A República Checa e a Croácia empataram (1-1) esta sexta-feira, num resultado que agrada mais aos checos do que aos croatas.A Croácia voltou a mostrar um futebol pobre e acabou por sofrer, ainda na primeira parte, através de um penálti convertido por Patrik Schick. No segundo tempo, aos 47’, Perisic fez o empate, sendo que o resultado não se alterou até final.Agora, a seleção de Zlatko Dalic está obrigada a vencer a Escócia para sonhar com o apuramento para os ‘oitavos’. Já a República Checa, que tem quatro pontos, está bem lançada.