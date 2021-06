Adeptos ingleses aconselhados a não viajarem até Roma para assistir ao jogo dos quartos do Euro 2020

Os adeptos ingleses foram aconselhados a não se deslocarem até Roma, em Itália, para o jogo dos quartos de final entre Inglaterra e Ucrânia.Segundo o The Guardian, a Footbal Association confirmou que não colocará bilhetes à venda para o england Supporters Travel Club, o organismo responsável pela seleção inglesa em jogos fora de casa.Em causa está uma exigência do governo italiano para que os adeptos britânicos cumpram uma quarentena de cinco dias à chegada ao país.

Os ingressos serão disponibilizados na embaixada do Reino Unido na capital italiana aos fãs ingleses que residam no país.



A partida está marcada para sábado à noite, no Estádio Olímpico de Roma.



Atualmente, qualquer cidadão britânico que chegue a Itália e que tenha estado no Reino Unido nos últimos 14 dias deverá cumprir quarentena durante cinco dias e apresentar um teste negativo à Covid-19.