Adeptos ingleses impedidos de entrar no Olímpico de Roma para assistir ao duelo com Ucrânia

Os adeptos ingleses que se estavam a preparar para viajar até Itália para assistir ao duelo da sua seleção contra a Ucrânia, nos quartos-de-final do Euro2020, foram informados pela embaixada Italiana de que não poderão entrar no Olímpico de Roma, onde vai decorrer o jogo.



"Qualquer pessoa que tenha estado no Reino Unido nos últimos 14 dias, independentemente da sua nacionalidade ou residência, não será admitida no estádio, mesmo que tenha bilhete", informou a embaixada italiana, em comunicado.



"Somente aqueles que puderem provar que chegaram à Itália pelo menos seis dias antes, estando cinco dias de quarentena e fizeram um teste Covid-19 com resultado negativo terão permissão para entrar no Estádio Olímpico de Roma".





NEW. “Anybody who has been in the UK in the previous 14 days, irrespective of their nationality or residency, will not be admitted to the stadium, EVEN IF THEY HAVE A TICKET”.



