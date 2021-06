“Agressividade? só com treino dos rangers”: Fernando Santos faz análise de jogo frente à Alemanha

"Não é ao nível do treino que se melhora a agressividade. Só se fizermos um combate de boxe ou um treino dos rangers. Analisámos bem o jogo com a Alemanha, fizemos uma introspeção e chegámos à conclusão que a matriz de Portugal não esteve no jogo com a Alemanha. Alguma coisa não está a correr bem. Se não se atacar bem e defender bem, não vai correr bem", afirmou esta terça-feira Fernando Santos.

Na antevisão ao jogo desta quarta-feira (20h00) com a França, o selecionador nacional insistiu que é preciso concentração constante: "Todas as equipas do Mundo podem trabalhar bem, ter espírito solidário. O que temos de fazer é, no mínimo, igualar a França e, se possível, correr mais e fazer mais. Temos de estar fortíssimos em todos os parâmetros."

Dando o exemplo de Griezmann - "contra a Alemanha jogou a 2ª parte como lateral-direito" - Santos reforçou o que pretende dos jogadores portugueses: "O parâmetro fundamental para este encontro é o compromisso com o jogo, a todos os níveis."





O selecionador garantiu ainda que não está preocupado com as contas: "Só dependemos de nós, já era assim antes dos resultados dos outros."