Anthony Lopes deverá estar ausente do segundo treino de Portugal em Budapeste para o Euro2020

O guarda-redes Anthony Lopes deverá continuar ausente dos trabalhos no relvado da seleção portuguesa de futebol, que este sábado realiza o segundo treino em Budapeste, com vista à estreia no Euro2020, diante da Hungria, na terça-feira.

No sexta-feira, e tal como já tinha acontecido no último apronto realizado em solo luso, na Cidade de Futebol, em Oeiras, o guardião do Lyon não integrou os trabalhos no Estádio Illovszky Rudolf, para realizar "trabalho de recuperação específico".

Na 'casa' do clube magiar Vasas, que vai acolher o campeão europeu em título durante a fase de grupos, a sessão está agendada para as 10:30 (09:30 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Antes, pelas 10:00 (09:00), um jogador a designar falará à comunicação social, em conferência de imprensa.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre sexta-feira e 11 de julho.