Autogolo safa franceses no arranque do Europeu

Depois de verem Portugal vencer a Hungria de forma expressiva e assumir a liderança do grupo F, França e Alemanha estavam obrigadas a vencer. Mas só um o poderia fazer. O duelo dos ‘poderosos’ foi ganho pelos campeões do Mundo (França), por 1-0, num jogo disputado em solo germânico, na Arena de Munique.De regresso aos convocados após lesão, Benzema formou, com o veloz Mbappé e o irrequieto Pogba, o trio maravilha. Didier Deschamps apostou todas as fichas nos três mosqueteiros franceses. Mas o primeiro golo chegou através de outros personagens. Depois de uma trivela de Pogba, Lucas Hernández cruza e Hummels, ao tentar impedir que a bola fosse parar aos pés de Mbappé, corta para a própria baliza e faz autogolo aos 20’. Os germânicos foram à luta e Toni Kroos ameaçou em dois livres. Mas a França dominou o meio-campo e anulou as máquinas germânicas.A segunda parte começou com um remate ao ferro de Rabiot. Mbappé colocou a bola na baliza, num remate cruzado, mas o árbitro marcou fora de jogo. Momentos depois, o atacante caiu na área, após um sprint monumental, mas o árbitro não foi na cantiga. Quase no final, Benzema colocou a bola na baliza após uma jogada com Pogba e Mbappé, mas o golo voltou a ser anulado por fora de jogo.Com 3 pontos no Grupo F, Portugal já igualou a pontuação conseguida no Euro 2016 e que valeu a passagem aos oitavos de final, então como um dos quatro melhores terceiros classificados, depois de três empates em outros tantos jogos. Os critérios para o apuramento mantêm-se.