A seleção nacional de futebol, avaliada em mais de 872 milhões de euros, foi transportada para Budapeste por um avião com 30 anos, que esteve três anos parado no deserto, apurou o CM. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não quis explicar as razões que levaram a não optar pela TAP, como era habitual. Mas o CM sabe que a opção de deixar de lado a transportadora nacional teve a ver com "questões logí...