Não será caso para dizer ‘do que Portugal se livrou’. Mas cuidado com esta Itália, que derrotou a Bélgica e avança para as meias-finais do Euro 2020, onde vai defrontar a Espanha, em Londres.Esta sexta-feira, em Munique, a ‘squadra azzurra’ logrou a qualificação à custa de uma primeira parte muito conseguida, em que apresentou um futebol sedutor e digno de um verdadeiro candidato à conquista do ceptro.