Bélgica bate Dinamarca por 2-1 em jogo com homenagem a Eriksen

A Bélgica segue imbatível no Euro2020 ao vencer a Dinamarca por 2-1 esta quinta-feira, em jogo a contar para o grupo B.A Dinamarca entrou melhor, justificando a superioridade com um golo logo aos 2 minutos, por Poulsen.Aos 10 minutos, aRetomado o encontro, a seleção do norte da Europa aguentou a vantagem até ao final do primeiro tempo e saiu para intervalo a ganhar à 'número 1' do ranking FIFA.Na segunda parte, a Bélgica foi mais eficaz. Apesar de menos tentativas de golo à baliza adversária, conseguiu dar a volta ao marcador por Thorgan Hazard, aos 55 minutos, e Kevin De Bruyne, aos 70.A Bélgica consolida o primeiro lugar do grupo, isoladamente, com 6 pontos, seguindo-se a Rússia e a Finlândia, ambas com 3, e a Dinamarca, com duas derrotas neste Europeu.