Líder isolada do ranking da FIFA desde outubro de 2018, é uma Bélgica invicta há 12 jogos que este domingo sobe ao relvado, em Sevilha, para defrontar Portugal.Uma seleção com “alma vencedora”, define o antigo guarda-redes Filip De Wilde, de 56 anos, que representou o Sporting em 1996/97 e 1997/98. De resto, atira com confiança: “A Bélgica pode considerar-se como favorita. Há sempre dúvidas no país, mas esta geração não pára de surpreender toda a gente.”