Um convicto Benzema, “pronto a 100%” depois da lesão que sofreu no particular com a Bulgária, não manifesta qualquer dúvida: “Somos capazes de demonstrar que podemos competir com qualquer equipa. Para nós, cada partida é uma final.” O avançado do Real Madrid respondia, este domingo de manhã, a questões colocadas pelos jornalistas do programa Telefoot, da TF1. A seu lado, o selecionador, Didier Deschamps, definiu a Alemanha, o primeiro adversário no Euro, amanhã, como “uma boa equipa com jogadores experientes e um grande potencial ofensivo. Esperamos estar sólidos”, destacou.









Apesar da consciência do valor gaulês, Karim Benzema não entra em euforias: “Tudo o que acontece à nossa volta é normal com a equipa que temos. No entanto, apenas há uma verdade, e essa é em campo”, frisou, garantindo não ter qualquer dificuldade em jogar com Griezmann e Mbappé: “Os grandes jogadores não necessitam disputar 100 partidas juntos. É muito fácil jogar a nível técnico, sustentou, não se detendo: “[Mbappé] é um jogador que conheço e, apesar da sua juventude, é um dos melhores.”

Aparte as quatros linhas, Deschamps abordou o susto de sábado com Eriksen, elogiando o trabalho dos médicos, “a chave” para manter vivo o jogador dinamarquês.