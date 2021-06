O mercado negro da internet revelou-se a única solução disponível para muitos portugueses desejosos de assistir ao vivo ao jogo deste domingo em Sevilha.



Comprar um bilhete para o Bélgica-Portugal dos oitavos de final podia custar até 1100 euros. Este era o preço máximo praticado esta sexta-feira em alguns sites que se dedicam à venda paralela de ingressos.O mercado negro da internet revelou-se a única solução disponível para muitos portugueses desejosos de assistir ao vivo ao jogo deste domingo em Sevilha.





Leia também Base da Seleção Nacional transferida de Budapeste para a Cidade do Futebol em Oeiras



O Estádio La Cartuja tem uma lotação permitida (devido à Covid) de 14 mil lugares. A UEFA atribuiu 2500 a cada uma das equipas e vendeu os restantes 9 mil no mercado geral.

Ao longo do dia desta sexta-feira, o CM monitorizou alguns sites do mercado negro. Esporadicamente surgiram bilhetes pouco abaixo dos 200 euros - e nunca mais do que um em simultâneo -, mas o valor médio das entradas disponíveis era de 250 €. Isto para bilhetes da categoria 3, que a UEFA colocou à venda por 50 €. Ou seja, a ‘candonga’ cobrava cinco vezes mais.









Leia também UEFA coloca bilhetes à venda para a fase decisiva do Euro Sub-21 A mesma proporção aplicava-se aos restantes setores do estádio. Os bilhetes de categoria 2 (preço legal de 125 €) custavam bem mais de 600 € e os de categoria 1 (inicialmente a 185 €) rondavam os mil euros, com alguns casos nos 1100 € máximos anteriormente citados. É expectável que este custo aumente durante o dia deste sábado e domingo, com o aproximar do jogo.

Ao contrário de Budapeste, em Sevilha a pandemia também está a alastrar, pelo que são proibidos ajuntamentos. Por esse motivo, a FPF não vai organizar uma ‘fan zone’, como fez na capital húngara. Os muitos adeptos portugueses esperados na cidade espanhola terão de arranjar onde fazer a festa.



pormenores



Proximidade geográfica



A seleção nacional deverá contar com um vasto apoio, mesmo que muitos adeptos não tenham bilhete. Sevilha fica a 315 km de Lisboa ou a 148 km de Vila Real de Santo António, no Algarve.





Seleção viaja este sábado



Ao contrário da seleção belga, que está em Sevilha desde sexta-feira, Portugal só viaja este sábado de manhã de Budapeste para Sevilha. O treino de adaptação está marcado para a tarde.