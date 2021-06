Budapeste portuguesa com um arraial de luxo de apoio à Seleção

Mais de 100 portugueses estiveram este sábado num convívio especial realizado numa quinta na periferia da cidade de Budapeste. A pretexto do Dia de Portugal, da comemoração dos santos populares e do apoio à Seleção, houve música e muito que comer e beber."A organização está muito boa. É um evento que também tem como intuito preparar os portugueses para a festa que vai ser o jogo de terça-feira", refere Tiago Hipólito. No comando do evento e dos grelhadores, Diogo Pimenta, que explora o idílico espaço junto a um lago, sublinha que é natural de Santo António, na Madeira, tal como Ronaldo. "Só lhe peço que nos ajude a conquistar o bicampeonato", atira o CR7 do churrasco.Pequenos, graúdos, portugueses e amigos ou companheiros de outras nacionalidades tiveram à disposição 55 frangos, 8 kg de sardinhas, 35 de entremeada e 40 de barriga de porco, além de dois leitões. Barriga cheia antes da estreia no Europeu.Gonçalo Guedes garante estar em "perfeita forma", para ajudar a Seleção. "Estou pronto, seja um minuto, dois, 30 ou 90." Recuperado da Covid-19, não teme a concorrência. "O míster tem a vida muito complicada e isso é muito bom." Sobre a Hungria, refere: "São fortes fisicamente e nos lances aéreos. Temos de fazer um grande jogo para tentar que o público fique do nosso lado", finaliza.