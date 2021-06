“Portugal sempre assumiu o desejo de conquistar uma grande competição. Claro que a partir de 2016 tudo mudou. Agora também assumimos a candidatura a uma vitória em Wembley, tal como outras equipas”, disse esta segunda-feira Fernando Santos na antevisão da estreia de Portugal no Euro 2020.









O técnico nacional não esconde a ambição de se tornar bicampeão europeu. E o primeiro passo é dado esta terça-feira (17h00) frente à Hungria: “Não olho para estatísticas. Olho para os jogos recentes e para as declarações do seu selecionador. Vejo uma equipa que vai ter um grande apoio do seu público e que nos vai obrigar a estar no nosso melhor nível. Não basta qualidade para vencer.”

Fernando Santos conta com o apoio do público português (cinco mil adeptos), apesar de estar em desvantagem face ao anfitrião. “Em França também tivemos sempre em desvantagem em número, mas fomos sempre melhores. Aqui vamos ter mais de 11 milhões a torcer por nós. Vamos dar tudo para poder dar uma alegria.”





O selecionador elogiou ainda Diogo Dalot, jovem de 22 anos, que substituiu João Cancelo (testou positivo à Covid-19).





Fernando Santos aponta ao 4x3x3

Fernando Santos tem muita qualidade no seu plantel e pode recorrer a diversas soluções. No jogo com a Hungria deve colocar a equipa num 4x3x3. A maior dúvida está nos jogadores que vão formar o meio-campo. Há muitas alternativas, mas William Carvalho é forte candidato à um lugar no onze.



Testes à Covid negativos

A Federação Portuguesa de Futebol submeteu esta segunda-feira de manhã toda a comitiva em Budapeste (jogadores, equipa técnica e staff de apoio) a novos testes PCR à Covid. Os resultados "foram todos negativos", revelou a FPF, pelo que João Cancelo continua a ser o único caso positivo durante o estágio.



Rossi aposta na solidez defensiva

Marco Rossi, treinador italiano com um passado discreto como jogador, é o ‘estratega’ da Hungria. Tem apostado num sistema de 3x5x2 com sucesso. Com ele conseguiu uma solidez defensiva que permitiu aos húngaros qualificarem-se pela segunda vez consecutiva para a fase final do Europeu.



CR7 dá nome a húngaro

Lukas Elias, austríaco de 30 anos, e o filho, de 5, ficaram esta segunda-feira junto ao hotel da Seleção na esperança de ver Ronaldo. O menino chama-se Lukas Cristiano por causa de CR7, nasceu em 2016 na Hungria, e, como o pai, é grande fã do 7 português.