Checos arrasam laranja (pouco) mecânica

A República Checa derrotou ese domingo a Holanda, por 2-0, e apurou-se para os quartos de final do Europeu em que defronta a Dinamarca (sábado, às 17h00). A seleção da Europa Central bateu-se muito bem contra a que veste de laranja. Os golos foram marcados na segunda parte por Holes (Slavia de Praga) e Schick (Bayer Leverkusen).Na primeira parte, a equipa de Frank de Boer teve mais posse de bola e tentou chegar à baliza do adversário em ataque organizado. Só que os checos, sempre muito pressionantes sobre quem tinha a bola, anularam todas as jogadas. E as melhores oportunidades de golo foram mesmo da República Checa, aos 22’ através do capitão Soucek (West Ham) que atirou de cabeça ao lado; e aos 38’ por Barak (Verona) a rematar junto à baliza, mas De Ligt evitou o golo.Os primeiros quinze minutos da segunda parte foram cruéis para a Holanda: aos 51’ Malen isolado permite a defesa de Vaclik e aos 55’ Ligt é expulso após jogar a bola com a mão. A partir daí só deu Rep. Checa que fez o 1-0 aos 68’ por Holes, após assistência de Kalas (Bristol City), e o 2-0 por Schick - quarto golo na prova -, assistido por Holes. A equipa orientada por Silhavy teve mais perto do 3-0 do que a Holanda do 2-1. A República Checa apura-se pela quarta vez para os quartos de final do Campeonato da Europa.