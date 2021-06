Christian Eriksen já foi operado e deve ter alta hoje

Christian Eriksen já foi sujeito à cirurgia para a colocação de um cardiodesfibrilador interno no coração, uma intervenção que, segundo revelou a 'Gazzetta dello Sport', foi bem sucedida. O jogador dinamarquês deve ter alta esta sexta-feira, devendo rumar à sua casa, na Dinamarca.O médio do Inter está internado desde sábado, em Copenhaga, dia em que caiu inanimado em campo durante o jogo com a Finlândia. O aparelho colocado no coração do jogador serve para controlar a arritmia cardíaca e tudo indica que a causa para o sucedido tenha sido uma miocardite (inflamação no músculo do coração), mas nada foi oficialmente revelado.A 'Gazzetta dello Sport' avança ainda que os médicos dinamarqueses ouviram especialistas internacionais e optaram pela cirurgia em vez de um tratamento convencional, apenas com medicamentos.O futuro futebolístico de Eriksen permanece uma incógnita.