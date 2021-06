Aos 36 anos, a ambição de Cristiano Ronaldo de vencer títulos coletivos e individuais mantém-se inalterada. E caso Portugal volte a conquistar o Campeonato da Europa, há motivos para acreditar que o avançado vença a sua sexta Bola de Ouro. Se assim acontecer, iguala Messi no topo da lista de jogadores que mais vezes arrecadaram o prémio que distingue o melhor futebolista do Mundo.





O Euro 2020 ganha um peso especial, já que não há unanimidade em relação ao principal candidato. CR7 pode entrar nestas contas, uma vez que somou esta temporada 39 golos em 54 jogos, entre Juventus e a Seleção. Apesar da época menos conseguida a nível coletivo - venceu apenas a Taça de Itália -, os números do avançado continuam em alta. Na seleção de França, candidata no Europeu, Mbappé (45 golos) e Kanté (vencedor da Liga dos Campeões) estão também na corrida. O mesmo acontece com o belga De Bruyne (vencedor da Premier League e Taça da Liga). Já Messi está fora do lote de candidatos depois de uma época sem qualquer título.Quando Cristiano Ronaldo entrar em campo amanhã frente à Hungria vai tornar-se no primeiro jogador da história a jogar cinco Europeus. Depois de 2004, 2008, 2012 e 2016, o capitão da Seleção vai participar em mais uma edição. São 17 os jogadores que já participaram em quatro Campeonatos da Europa. Deste lote, quatro ainda estão em atividade. Para além do capitão da seleção nacional, são eles Ibrahimovic (39 anos), Podolski (36)e Buffon (43).Ibrahimovic esteve muito perto de também conseguir participar no seu 5º Campeonato da Europa, mas uma lesão sofrida ao serviço do Milan estragou os planos ao sueco.CR7 soma 21 jogos (recorde) e divide com Platini o comando da tabela dos melhores marcadores, com nove golos.