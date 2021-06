Cristiano Ronaldo eleito melhor jogador do século XXI pela BBC

Cristiano Ronaldo foi eleito pela BBC como o melhor jogador europeu do século XXI. O canal britânico organizou uma espécie de ‘Europeu dos jogadores’, através de uma votação aberta ao público que decorreu no seu site.CR7 e Andrés Iniesta foram os nomes que disputaram a final, tendo o craque português vencido com 56 por cento dos votos. O antigo médio espanhol obteve 44 por cento. Pelo caminho, Cristiano Ronaldo deixou nomes como Modric, Kane e Benzema, na fase de grupos, Henry nos oitavos de final, Zidane nos quartos de final e Maldini nas meias-finais. Iniesta, na final, foi a votação mais renhida.Apesar de ser o campeão da BBC, o capitão da seleção nacional não é considerado uma das principais estrelas do Campeonato da Europa pelo ‘Goal’. O conceituado portal escolheu os 100 jogadores que mais se vão evidenciar no Euro 2020 e deixou Ronaldo fora do pódio, colocando-o no 5º lugar.A lista é liderada por Lukaku (Bélgica), Lewandowski (Polónia), De Bruyne (Bélgica) e Mbappé (França). Entre os convocados de Fernando Santos, o ‘Goal’ também selecionou Bruno Fernandes (16º), Rúben Dias (27º), Bernardo Silva (34º), João Cancelo (41º), João Félix (48º), Diogo Jota (59º) e Pepe (71º) para os 100 mais promissores.Cristiano Ronaldo entra no Euro 2020 com vários recordes debaixo da mira. O craque português, de 36 anos, pode tornar-se no máximo goleador da história das fases finais de Europeus. CR7 conta com nove golos e só tem de marcar mais um para ultrapassar Platini, que tem o mesmo número de remates certeiros, mas apenas numa participação. Ao capitão da Seleção basta realizar um jogo neste Europeu para tornar-se no único futebolista que marcou presença em cinco fases finais. Se chegar à final e marcar, passará a ser o jogador mais velho a fazê-lo.A Juventus definiu Gabriel Jesus como a grande prioridade para o mercado de transferências e poderá avançar para a contratação do avançado brasileiro ainda antes de definir o futuro de Cristiano Ronaldo. Segundo a imprensa italiana, o novo treinador dos italianos, Massimiliano Allegri, aceita trocar o craque português pelo dianteiro do Man. City. CR7 ainda tem um ano de contrato com os italianos, mas poderá deixar a Juve depois do Europeu. Esta sexta-feira, em Inglaterra, voltou a falar-se de uma troca com Pogba (Man. United).José Mourinho avaliou as principais ameaças ofensivas de cada seleção e apontou Cristiano Ronaldo na equipa portuguesa. O treinador da Roma orientou o avançado durante a passagem pelo Real Madrid e ao ‘The Sun’ reforçou que CR7 é a principal arma ao dispor de Portugal.