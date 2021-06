Croácia e República Checa empatam a um golo em jogo do grupo D

A Croácia e a República Checa empataram 1-1, esta sexta-feira, em jogo a contar para o grupo D do Euro 2020.A primeira parte foi equilibrada, mas uma infração dentro da grande área croata resultou numa grande penalidade para a República Checa, aos 37 minutos, depois da decisão do árbitro ser confirmada pelo VAR. Patrick Schick foi chamado a marcar e não desperdiçou, marcando o primeiro tento da partida, levando a seleção checa em vantagem para o intervalo.A Croácia fez duas alterações no início do segundo tempo e logo aos 47', igualou o marcador pelo avançado do Inter de Milão, Ivan Perisic, com um remate certeiro junto ao poste direito da baliza checa.Até final da partida, os croatas estiveram próximos de garantir o triunfo, com um bom remate. A bola saiu um pouco ao lado do poste.A República Checa soma o primeiro empate na competição, mantendo o primeiro lugar do grupo D, com quatro pontos. A Croácia conquista o primeiro ponto no Europeu. Inglaterra e Escócia completam o grupo e ainda vão jogar esta sexta-feira.