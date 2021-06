Danilo diz que está "mais confiante" no Euro 2020

Esta época ajudou-me a ser mais polivalente, deu-me outro estatuto como defesa-central. Consigo fazer essa posição de uma forma mais eficaz e sinto que posso ajudar aqui na Seleção, tal como fiz no clube", disse esta sexta-feira Danilo Pereira, o primeiro jogador português a falar nas conferências de imprensa em Budapeste.O médio do PSG rejeita que Portugal seja o principal favorito a vencer o Euro 2020, apesar dos "muitos talentos" que tem à disposição: "Este grupo é diferente, muitos jogadores jovens, que estão a ter esta experiência pela primeira vez. A ambição é a mesma do Euro 2016, os jogadores têm fome de ganhar. Somos campeões da Europa e é um orgulho estar a defender o título, mas há muitos candidatos."O jogador reconhece que jogar diante de público vai ser diferente face ao que os jogadores ultimamente estão habituados: "Acredito que vai ser um jogo excitante, porque todos nós precisamos de público e isso dá mais motivação a todos.""É, sem dúvida, um ponto alto de 25 anos de carreira, em conjunto com tantos outros momentos na representação do nosso país além-fronteiras. É o reconhecimento do trabalho, do desempenho desenvolvido pela arbitragem portuguesa e, sem dúvida, um momento especial para mim e para a minha equipa", disse o árbitro Artur Soares Dias, representante luso na competição. O juiz do Porto ainda não tem estreia marcada, mas terá como assistentes Rui Licínio e Paulo Soares. João Pinheiro está no Euro como VAR.André Silva diz que o segredo para a grande época (29 golos) no Eintracht Frankfurt foi a estabilidade. "Senti que era o momento de tentar fazer o melhor de uma forma mais estável, porque foi a primeira vez que estive num clube dois anos", disse o avançado de 25 anos em declarações à SIC.O guarda-redes Anthony Lopes falhou o primeiro treino da seleção portuguesa de futebol em Budapeste, de preparação para o Europeu, devido a lesão. Nos 15 minutos abertos à comunicação social, o grupo de 25 atletas realizou exercícios com e sem bola, sob o olhar atento de Fernando Santos.Rui Silva, guarda-redes que se estreou na seleção nacional diante de Israel, foi esta sexta-feira anunciado oficialmente como reforço do Betis. O jogador de 27 anos chega a custo zero ao emblema andaluz depois de terminar contrato com o Granada, clube espanhol que representou por cinco épocas.