Derrota de Portugal frente à Alemanhã foi programa mais visto do ano na TV portuguesa

O jogo do Euro2020 entre as seleções portuguesa e alemã de futebol foi o programa mais visto do ano na televisão portuguesa, com uma audiência média de 2,668 milhões de espetadores, segundo uma análise da Universal McCann.

De acordo com a agência de meios do grupo Mediabrands, a derrota portuguesa (por 2-4) no segundo jogo da seleção nacional do campeonato europeu de futebol -- que decorreu no sábado, em Munique, e foi transmitida pela TVI -- alcançou uma audiência total de mais de quatro milhões de telespetadores, tendo mantido uma audiência média de 2,668 milhões, a que correspondeu um 'share' de 64,2%.

"Até ao momento, este foi o programa mais visto do ano na televisão portuguesa, superando o jogo FC Porto-Juventus, a contar para a Liga dos Campeões, que a TVI também emitiu", refere.