Desfibrilhador implantado em Eriksen após colapso em campo

Christian Eriksen, jogador dinamarquês que teve uma paragem cardíaca no decorrer do jogo com a Finlândia, no passado sábado, vai ter de usar um desfibrilhador implantado.









“Após diversos exames realizados ao coração de Christian, foi decidido que ele deveria usar um desfibrilhador subcutâneo”, fez saber a Federação Dinamarquesa de Futebol, que explica depois que tal dispositivo se torna necessário “após um enfarte causado por distúrbios no ritmo cardíaco”.

O desfibrilhador subcutâneo, também conhecido pela sigla DAI (Desfibrilhador Automático Implantado), tem ligação direta ao coração e produz uma pequena descarga elétrica (um choque) quando deteta um nível de batimentos fora do normal. É usado habitualmente para prevenir a morte súbita em pacientes com taquicardia.