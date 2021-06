Dinamarca arrasa e segue em frente no Euro 2020

A Dinamarca venceu este sábado com tranquilidade o País de Gales, por 4-0, e segue em frente para os quartos-de-final do campeonato da Europa.Os vikings dominaram o jogo, praticamente do início ao fim. O primeiro golo foi marcado por Kasper Dolberg, aos 27’, com um remate em arco fora da área. Logo no arranque da segunda parte, Dolberg voltou a faturar, aos 48’. Maehle marcou o terceiro, aos 89’, e Braithwaite fechou o marcador já depois dos 90’. A Dinamarca vai defrontar a Holanda ou a Rep. Checa, que jogam este domingo, às 17h00.