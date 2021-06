Diogo Dalot encontra-se férias no Dubai, pelo que deve viajar do Emirado diretamente para a Hungria.



O jogador, que esteve no Europeu de sub-21, descansava na companhia da namorada, de Diogo Leite e mais alguns amigos, quando foi chamado por Fernando Santos à Seleção principal para render João Cancelo, que deu positivo num teste à covid-19.

Ver comentários