Diogo Jota revela que Seleção acompanhou o sucedido a Eriksen "com sobressalto"

O sucedido ontem com Christian Eriksen no jogo da Dinamarca com a Finlândia foi vivido "com sobressalto" pelos jogadores da Seleção portuguesa, que acompanhavam o jogo pela televisão."Como vivemos? Com sobressalto. Já joguei contra ele e ficámos depois felizes com as notícias de que estava a recuperar. Desejo-lhe as melhoras e que que recupere sem mazelas", disse esta manhã Diogo Jota, na conferência de imprensa da seleção, na Hungria.Será a situação de Eriksen é um alerta para Portugal? "São situações imprevíseis. Não sabemos a base do acontecimento. A assistência que o jogador teve foi positiva e a resposta estava trabalhada porque houve uma ação rápida dos envolvidos."O dinamarquês, recorde-se, colapsou em campo, foi reanimado e conduzido, depois, ao hospital.