Dolores Aveiro apoia seleção nacional à distância

É à distância que Dolores Aveiro vai acompanhar o Europeu e apoiar a seleção nacional. “Só vou ao estádio durante o Euro se chegarmos à final. Vamos torcer por Portugal, todos em família, aqui na Madeira”, revelou ao CM a mãe de Cristiano Ronaldo.









Segundo a matriarca do clã Aveiro, também as irmãs de CR7, Elma e Katia, e o irmão, Hugo, não deverão deslocar-se a Budapeste (Hungria) e Munique (Alemanha), cidades onde Portugal disputa os três jogos da fase de grupos. O facto de a seleção nacional estar concentrada numa bolha, sem contactos com ninguém exterior à comitiva para minimizar os riscos da Covid, terá pesado na decisão.

Mas nem a distância parece travar Dolores, que tem usado as redes sociais para manifestar o seu apoio à seleção nacional, no geral, e ao filho, em particular. “O meu palpite para o Portugal-Hungria é 2-1, com um golo do meu menino, se Deus quiser. Que a nossa Seleção seja a que ri no final”, escreveu a ilustrar uma fotografia com a camisola da Seleção.





Noutra publicação, Dolores partilhou um vídeo a dançar ao som de uma música inspirada na célebre frase - “anda bater, tu bates bem” - com que CR7 motivou João Moutinho nos quartos de final do Euro 2016 para o desempate por penáltis frente à Polónia.

gio em milão na véspera da estreia no euro



Ainda não se sabe se Georgina Rodríguez vai estar esta terça-feira no Puskás Arena, em Budapeste, para apoiar Cristiano Ronaldo na estreia no Euro. A companheira de CR7 partilhou esta segunda-feira uma foto junto à Catedral de Milão, ex-líbris daquela cidade italiana.