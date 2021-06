Dolores Aveiro diz que o filho “vai durar mais três aninhos”

"O Ronaldo está em forma, vai durar mais três aninhos", disse esta terça-feira Dolores Aveiro.Questionada pelase tinha falado com o filho antes do jogo com a Hungria, a matriarca do clã Aveiro partilhou o conteúdo das mensagens que trocaram: "Desejei-lhe boa sorte e ele respondeu ‘obrigado, mãe.’"Como oavançou, Dolores vai assistir aos jogos do Europeu a partir da Madeira e só irá viajar para apoiar o filho nas bancadas se a seleção nacional chegar à final. O apoio será dado através das redes sociais. "Força, vamos com tudo", escreveu esta terça-feira.