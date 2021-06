O intervalo do Dinamarca-Finlândia no Euro 2020 estava perto, quando o dinamarquês Christian Eriksen caiu inanimado no relvado sem razão aparente. De imediato foi chamada a equipa médica, com os jogadores de ambas as equipas a levarem as mãos à cabeça, apercebendo-se da gravidade da situação.O pânico dentro do relvado e nas bancadas foi-se apoderando de todos à medida que os médicos faziam manobras de reanimaç...