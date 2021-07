Itália 0-1 Inglaterra

Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne.





Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Mount, Sterling, Kane.

Jogo Em direto

Início da 2ª parte

Intervalo

45' Leonardo Bonucci tenta a sua sorte e também ele remata à baliza inglesa, mas sem qualquer perigo para os homens orientados por Southgate.

45' Marco Verratti remata frouxo para as mãos de Pickford. Mais uma tentativa tímida da Itália em visar a baliza da Inglaterra.

45' Di Lorenzo cruza para a grande área da Inglaterra, com Immobile a rematar contra a 'floresta' de pernas dos jogadores ingleses.

39' Fora de jogo para o ataque da Itália. Ciro Immobile é apanhado em posição irregular.

35' Esteve à vista o golo do empate! Chiesa arrancou pelo centro do terreno, deixou um adversário pregado ao chão e atirou de pé esquerdo, com o remate a passar a escassos centímetros da baliza de Pickford.

28' Lorenzo Insigne dá o primeiro sinal dos italianos, mas o remate não levou qualquer perigo para a baliza defendida por Pickford.

26' Fora de jogo para o ataque da Inglaterra, com Kieran Trippier a ser apanhado em posição irregular.

17' Fora de jogo para o ataque da Itália. Jorginho tentou um passe em profundidade mas encontrou Emerson em posição irregular.

14' Novo pontapé de canto para a Inglaterra, agora concedido por Jorginho.

12' Pontapé de canto para a Inglaterra, concedido por Giovanni Di Lorenzo.

8' Lorenzo Insigne converte um livre direto a favor da Itália, mas a bola não consegue descer na trajetória e acaba por sair muito por cima.

2' Golo! Itália 0, Inglaterra 1. Ingleses não poderiam esperar uma entrada melhor! Luke Shaw aparece solto de marcação na esquerda do ataque inglês, acerta mal na bola mas ainda assim o suficiente para colocar a Inglaterra na frente do marcador! É o golo mais rápido alguma vez marcado numa final de um Europeu, ultrapassando o remate de Chus Pereda aos seis minutos na final de 1964.

Início 1ª parte

Pré-Jogo O encontro fica adiado para uma nova data.



Itália e Inglaterra disputam este domingo à noite a final do Euro 2020.Luke Shaw foi o autor do primeiro golo da partida, aos 2 minutos de jogo.Conheça os protagonistas que vão entrar de início no relvado do Estádio do Wembley.