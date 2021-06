Espanha bate Croácia no prolongamento e garante passagem aos 'quartos'

A Espanha passou aos quartos de final do Euro 2020 em jogo de loucos, esta segunda-feira, em Copenhaga.Foi um festival de golos! Depois de um empate a 3 em tempo regulamentar, o jogo foi decidido no prolongamento. Os espanhóis venceram por 5-3.A seleção comandada por Luís Enrique sofreu logo nos primeiros 20 minutos de jogo, após um erro inacreditável do guarda-redes, Simon: Pedri atrasou a bola e o guardião espanhol deixou escapar o esférico por baixo do pé direito e só parou dentro da baliza . A Espanha manteve o domínio da posse de bola durante toda a primeira parte e criou mais oportunidades à baliza croata, o que se traduziria na igualdade aos 38 minutos, com Sarabia a faturar.Na segunda parte, o duelo foi mais equilibrado, e houve espaço para serem apontados mais quatro golos.'La Roja' adantou-se aos 57' por Azpilicueta e seis minutos depois, Férran Torres deixava a equipa mais confortável, com 3-1 no marcador.Mas a Croácia não baixava a guarda. A cinco minutos dos 90', Orsic reduzia o resultado para 3-2 e, aos 90'+2, Pasalic igualava o resultado do encontro, que seria decidido no prolongamento.A Espanha entrou na meia hora decisiva a todo o gás e marcou mais dois tentos nos primeiros 15 minutos do prolongamento. Álvaro Morata e Oyarzabal inscreveram os seus nomes na ficha de jogo.A Espanha avança assim para os quartos de final da competição e vai defrontar o vencedor do duelo entre França e Suíça (jogo marcado para as 20h00 desta segunda-feira). A Croácia, atual vice-campeã do Mundo, despede-se do Europeu.