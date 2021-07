A Espanha qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais do Euro 2020 após derrotar a Suíça (1-1 e 3-1 após marcação de penáltis), em São Petersburgo.





Os helvéticos bateram-se bem contra a seleção do país vizinho mas não tiveram a sorte do jogo: marcaram um autogolo aos 8’ (Zacaria, 10º autogolo do Europeu), viram um jogador ser expulso (Freuler, 77’) e no desempate por penáltis apenas converteram um, por Gavranovic. Já Oyarzabal marcou a penalidade decisiva que apurou a Espanha para as meias-finais, numa fase em que revelou mais jeito da marca de onze metros. Seferovic (avançado do Benfica) foi titular na Suíça, esteve sozinho perante os defensores espanhóis e acabou por ser substituído aos 82’.