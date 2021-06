Espanha e Suécia vencem jogos do grupo E e estão nos oitavos-de-final

A Suécia e a Espanha venceram esta quarta-feira os dois últimos jogos do grupo E e estão na próxima fase do Euro 2020.

Os nórdicos conquistaram o segundo triunfo no Euro 2020, ao bater a Polónia por 1-0.

Os suecos entraram com boa agressividade e logo aos 2 minutos do encontro, Forsberg rematou com precisão para o canto inferior direito da baliza de Szczesny, colocando os nórdicos em vantagem até ao intervalo.

O mesmo Forsberg marcava novamente aos 59 minutos, batendo o guarda-redes com um potente remate rasteiro.

Na jogada seguinte, a estrela polaca Robert Lewandowski reduziu para 2-1, rematando de fora de área, aos 61 minutos. A igualdade viria a 6 minutos do final do encontro, com o avançado do Bayern Munique a bater o guarda-redes adversário.

O golo de Claesson, ao cair do pano, ditou a vitória dos suecos por 3-2.

À mesma hora, os espanhóis venceram pela primeira vez na competição, ao derrotarem a Eslováquia por 3-0.

Aos 12 minutos, Álvaro Morata desperdiçou a primeira grande chance da seleção espanhola para se adiantar, falhando um penálti, defendido por Dubravka.

O guardião eslovaco viria ter um momento infeliz ao introduzir a bola na própria baliza, aos 32 minutos. Estava assim aberto o marcador que seria alterado momentos antes do apito final do primeiro tempo, com o avançado do Manchester City Laporte, a cabecear para a baliza, aos 45’+3.

Na segunda parte, apesar de uma reação da equipa eslovaca, registando mais remates que a Espanha, Sarabia dilatou a vantagem aos 56 minutos de jogo e ofereceu a bola a Ferran Torres, que concretizou o 4-0, aos 67’.

A formação orientada por Luis Enrique mantinha-se instalada no meio-campo eslovaco e chegaria à mão cheia de golos, com novo golo eslovaco… na própria baliza, por Kucka.

5-0 foi o resultado final.

Com estes resultados, a Suécia e a Espanha asseguram presença nos oitavos-de-final do Euro 2020, com 7 e 5 pontos no grupo E. Os suecos conquistaram 7 pontos em 3 jogos. A Espanha somou 5.