A Espanha não foi esta segunda-feira além de um empate (0-0) com a Suécia no primeiro jogo das duas equipas no Euro. Os espanhóis pagaram o preço da inexperiência: oito titulares fizeram a estreia num Europeu, tal como os cinco suplentes utilizados.





Com maior domínio territorial, a grande lacuna da seleção espanhola foi a inoperância no último terço, problema que já se tinha visto no particular com Portugal. Olmo (16’) e Morata (38’) desperdiçaram boas oportunidades até ao intervalo, mas a recatada Suécia esteve tão perto de marcar como o adversário: aos 41’, um remate de Isak acabou no poste e, aos 61’, Berg desperdiçou o lance mais perigoso da segunda parte.Ao quarto dia do Europeu, o Espanha-Suécia desta segunda-feira proporcionou o primeiro jogo da competição sem golos. O nulo entre espanhóis e suecos foi o segundo empate, que tem na vitória (3-2) da Holanda sobre a Ucrânia o jogo com mais golos.