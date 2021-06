"Este é o passo certo": Fernando Santos elogiou Seleção após jogo com a França

O Selecionador Nacional, Fernando Santos, falou no final do encontro com a França, esta quarta-feira, destacando a superação dos jogadores portugueses e na qualidade de jogo apresentada."Estou satisfeito. Os jogadores perceberam bem o que lhes foi pedido e este é o passo certo", sublinhou o técnico.Comparando o encontro com o duelo anterior - frente à Alemanha -, Fernando Santos revelou que a equipa "teve tudo a mais", considerando a qualidade exibicional da formação lusa em ambos os jogos.Portugal vai defrontar a Bélgica na próxima fase da competição e o selecionador vai "olhar" para o adversário, que é "difícil", mas "com calma".A igualdade a duas bolas contra a França garantiu a passagem aos 'oitavos' do Euro 2020, com 4 pontos conquistados.