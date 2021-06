"Estou bem, dentro das circunstâncias": Christian Eriksen deixa mensagem nas redes sociais

Christian Eriksen deixou esta manhã uma mensagem aos seus 3,2 milhões de seguidores no Instagram. O jogador dinamarquês, que partilhou uma foto ainda no hospital, diz que se encontra bem, "dentro das circunstâncias", e agradece as muitas mensagens que recebeu nos últimos dias.



"Olá a todos, muito obrigado pelas vossas amorosas e fantásticas mensagens de todo o Mundo. Significa muito para mim e para a minha família. Estou bem, dentro das circunstâncias. Ainda tenho de realizar alguns exames no hospital, mas sinto-me OK. Agora vou apoiar os rapazes na equipa da Dinamarca nos próximos jogos", escreveu.

