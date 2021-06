Ex-miss e empresária é inspiração de craque suíço Steven Zuber

A jovem, que é dona de uma beleza ímpar, concorreu ao concurso Miss Suíça para representar o seu país tendo chegado à final da competição.



Mirjana Zuber, de 28 anos, é a fã número um de Steven Zuber. Mira, como é conhecida, é a musa do craque da seleção suíça tendo trocado juras de amor com o jogador em 2015.A jovem, que é dona de uma beleza ímpar, concorreu ao concurso Miss Suíça para representar o seu país tendo chegado à final da competição.





Enquanto Steven Zuber triunfa em campo, Mira é um verdadeiro sucesso no mundo da moda. A jovem, além de ser modelo - é chamada para representar várias marcas - também lançou uma plataforma de moda online, tendo já exibido a sua coleção na Semana da Moda de Belgrado.

Nas redes sociais, Mira mostra alguns detalhes do seu dia-a-dia, mas é no seu podcast ‘Road To Success by Mira’ que revela vários detalhes da sua vida pessoal ao lado do lateral esquerdo da seleção helvética.