"Fazes-me sentir a mulher mais sortuda do mundo", diz Inês Degener Tomaz

Há um ano que a modelo Inês Degener Tomaz conquistou o coração de Bernardo Silva e, desde então, os dois nunca mais se largaram. Por amor ao craque do Manchester City, a jovem, que é licenciada em Direito, mudou de vida e adiou o mestrado para ir viver com o futebolista para Inglaterra. Em terras de Sua Majestade, Inês não tem passado despercebida, devido à sua beleza, e conta com algumas aliadas de peso para se habituar aos dias longe de Portugal.Sempre que Bernardo está em estágio, a modelo apoia-se nas outras portuguesas a viver em Manchester: April Ivy, namorada de Rúben Dias, e Daniela Machado, a cara-metade de João Cancelo.Ao fim de um ano de namoro, o balanço não podia ser mais positivo. "Fazes-me sentir a pessoa mais sortuda e feliz do Mundo. Um ano de nós", escreveu Inês, numa declaração de amor a Bernardo.