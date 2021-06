Fern Hawkins: Beldade faz furor e apoia seleção inglesa

Harry Maguire é uma das vedetas da seleção inglesa e a mulher, Fern Hawkins não lhe fica atrás. Além dos seus muitos atributos físico, a modelo inglesa já provou que é amante de futebol e faz questão de acompanhar a carreira do marido dentro das quatro linhas. Os dois estão juntos desde 2011 e tornaram-se num dos casais mais acarinhados do meio futebolístico. Nas redes sociais, Fern soma mais de 46 mil seguidores e faz questão de partilhar as rotinas ao lado do craque do Manchester United com quem tem duas filhas, Lillie Saint e Piper Rose.A morena não passa não passa despercebida com os seus muitos atributos de beleza e sensualidade e é considerada uma das musas de inspiração da seleção inglesa e promete ‘aquecer’ as bancadas.Defesa inglês tem 28 anos e é uma das estrelas da equipa. O jogador pesa 100kg e 1,94m. Foi convocado para a seleção Inglesa sub-21 pela primeira vez em novembro de 2012. Atualmente alinha no Manchester United, clube em que assume o cargo de capitão. Fez carreira em clubes como Leicester City e Wigan.