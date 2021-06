Fernando Santos aposta em Moutinho e Renato para decisão com a França no Euro 2020

Os médios João Moutinho e Renato Sanches vão alinhar de início na seleção portuguesa de futebol, que enfrenta a França, em Budapeste, na Hungria, na derradeira jornada do Grupo F do Euro 2020, esta quarta-feira.

Depois de ter apostado no mesmo 'onze' com Hungria (3-0) e Alemanha (2-4), o selecionador luso, Fernando Santos, optou por promover duas alterações nos campeões europeus, tal como já tinha admitido aos jornalistas, após o desaire em Munique.

Relativamente aos dois confrontos iniciais, saem das escolhas William Carvalho e Bruno Fernandes, para darem lugar aos médios do Wolverhampton, um dos mais experientes do grupo, e do Lille, que tinham sido suplentes utilizados com magiares e germânicos.

Na Puskás Arena, colorida por cerca de 67.000 espetadores, Rui Patrício vai manter-se como 'dono' das redes lusas e o quarteto defensivo será formado por Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe e Raphaël Guerreiro.

No meio-campo, Danilo será o médio mais defensivo, atrás de João Moutinho e Renato Sanches, enquanto o ataque fica entregue ao trio composto por Bernardo Silva, Diogo Jota e o 'capitão' Cristiano Ronaldo.

De fora da ficha de jogo vão estar o defesa Nuno Mendes, devido a lesão, o médio Pedro Gonçalves e o avançado Gonçalo Guedes, que já tinha ido para a bancada frente à Hungria.

A campeã mundial e vice-campeã da Europa mudou três 'peças', face ao último jogo, com as entradas Hernández, Koundé e Tolisso, que se juntam a Lloris, Kimpembe, Varane, Kanté, Pogba, Griezmann, Mbappé e Benzema.

Portugal e França jogam a partir das 21h00 locais (20h00 em Lisboa), na Puskás Arena, na capital magiar, em encontro da terceira jornada do Grupo F do Euro 2020, que será dirigido pelo espanhol Antonio Mateu Lahoz.

O Euro 2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de Covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.