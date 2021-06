Fernando Santos fala em "treino com rangers" e recebe resposta das Operações Especiais do Exército

O selecionador nacional de futebol Fernando Santos disse terça-feira que a "agressividade não se treina, só se fizermos um combate de boxe ou um treino com rangers" e esta unidade de operações especiais do Exército português já lhe respondeu com uma mensagem de apoio e incentivo para o decisivo jogo desta quarta-feira frente à França, no Euro2020.Ao rangers do Exército fazem questão de sublinhar que estão confiantes numa vitória da seleção, no jogo desta quarta-feira frente à França: "Na certeza, porém que Vontade & Valor não vos faltam, hoje será o dia em que uma vez mais Portugal se vai orgulhar dos seus Guerreiros!", lê-se na mensagem a que o CM teve acesso."Mister Fernando Santos,É com satisfação e reconhecimento que constatamos, ouvindo as palavras do Selecionador Nacional, que os RANGERS - as Operações Especiais do Exército, são também uma referência para a Elite do Futebol Português.Hoje será um dia importante para a Seleção Nacional e como tal partilhamos convosco um dos nossos Mandamentos: "O RANGER supera-se constantemente pela sua firme Vontade e pelo seu indómito Valor."Na certeza, porém que Vontade & Valor não vos faltam, hoje será o dia em que uma vez mais Portugal se vai orgulhar dos seus Guerreiros!Que os muitos por ser poucos nam temamos!"Cheio de Deus não temo o que virá pois, venha o que vier, nunca será maior que a minha alma." - Fernando Pessoa"